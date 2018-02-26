機票便宜成趨勢！ 日媒：台女專程搭機到沖繩做頭髮

日本媒體指出，因為機票太便宜，有不少日本人特別搭機到南韓首爾吃午餐、購物，也有不少台灣人特別搭機到日本沖繩做頭髮。（圖由樂桃航空提供）

2018-02-26 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕台日韓一日生活圈！日本廉航機票便宜，許多國人捨棄國內旅遊改前往日本，《日本經濟新聞》報導指出，因為機票太便宜，有不少日本人特別搭機到南韓首爾吃午餐、購物，也有不少台灣人特別搭機到日本沖繩做頭髮。

報導指出，因為更多的航線和更友善的價格，改變日本的旅遊習慣，部分航線甚至開出單程不到5000日圓的票價，這個誘因已讓許多遊客改變對旅遊的態度。

文中提到，最近有越來越多日本女性前往南韓一日遊，在當地享用午餐或購物；也有許多台灣女性搭機到沖繩改變髮型。

日本廉航和地方性航空業者將持續拓增從較小城市起飛的短程亞洲線，例如樂桃（peach）航空4月將開啟沖繩-高雄的航線，票價最低僅4980日圓（約1380元台幣）。另外日本福岡的地方航空星悅航空（STARFLYER）3月起也將展開關西機場－菲律賓克拉克國際機場，單程票價最低也只要5960日圓（約1651日圓），同樣大大改變了民眾對搭機的印象。

樂桃執行長井上慎一（Shinichi Inoue）表示，機票變便宜的趨勢將鼓勵人們之間的互動釋放初潛在需求，未來因工作被迫離家的人，現在幾乎每週都可以回家。