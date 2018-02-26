狠持獵刀刺殺美國妙齡女 傳兇手是中國人

華裔姚姓男子（見圖）日前在溫徹斯特公共圖書館閱覽室內，持刀殺害一名女子被捕。（美聯社）

2018-02-26 10:01

〔即時新聞／綜合報導〕美國麻州驚傳兇殺案。當地時間24日（週六）上午10時許，一名22歲女子在溫徹斯特公共圖書館（Winchester Public Library）內，被一名23歲華裔姚姓男子（Jeffrey Yao）持獵刀傷害，送醫不治。有媒體報導，姚男來自中國濟南。

綜合媒體報導，事發當時，該名女子正在閱覽室讀書，姚男手持約25公分刀具，走近毫無防備的女子身後，偷襲連捅數刀，造成對方頭胸部、上半身重傷。女子中刀後，憑藉僅存的意志力，蹣跚逃至門口處尋求援助。圖書館內其他人見狀，隨即合力將犯嫌制伏，其中一名77歲老翁，手臂不慎被劃傷，所幸並無生命危險。

報導指出，當地警方獲報，趕緊將姚男逮回警局，並將女傷患送醫救治，可惜最後仍回天乏術。目前警方已掌握犯嫌背景訊息，但犯案動機、與死者間關係等細節，仍待進一步調查釐清；事後圖書館館長沃塔南（Ann Wirtanen）也宣布，館方即日起關閉，直至在27日（周二）前，都不會開放。

報導提到，警方並未公布女子及英勇老翁的姓名，而根據臉書資料顯示，姚男來自中國濟南，人就住在溫徹斯特。鄰居透露，犯嫌從小沉默寡言，長大後開始出現怪異舉動，諸如潛入住家、恐嚇、砸壞玻璃等，去年就曾因此被投訴，沒想到如今卻發生這等憾事，再度搞得附近住戶人心惶惶。

報導引述，事後姚男被依謀殺罪起訴，該案預計當地時間26日（週一），將於麻州沃本地方法院（Woburn District Court）開庭審理。