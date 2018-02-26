習近平想「稱帝」... 大批中國網友翻牆狂譙！

中共中央委員會建議修改憲法，廢除國家正、副主席「連任不得超過兩屆」之規定，意味習近平將可無限期續任國家主席，一圓「皇帝夢」。（歐新社）

2018-02-26 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國修憲在即，中國共產黨25日公布修憲建議，包括刪除中國國家主席任期的規定。中國媒體一面倒支持，不過，有不少網友翻牆到外媒網站留言，有人稱習近平的「皇帝夢」終於要實現，也有人高喊「民主已死」。

《美國之音》報導，習近平上台後對中國民眾的言論進行嚴格限制，中共控制下的媒體也被也​​要求必須「姓黨」，不少中國網友只能透過翻牆發表意見，針對習近平欲實現「帝制」的野心，不少中國網友也一面倒批評，且留言一個比一個難聽。

報導節錄中國網友批評習近平的留言，有網友大酸，「習近平比毛主席更偉大，這次憲法改得不夠徹底，應該把終生主席制改為世襲皇帝制！」、「中國進入一個全面復辟的新時代，習的皇帝夢終於實現了，老百姓的噩夢終於降臨了。」

另外也有人高喊「民主已死」，甚至有人痛批「厲害了，習近平這畜生要當一輩子皇帝」、「中國憲法已被這幫盜國賊們修改得越來越強詞奪理，整個中國已進入了災難時代。」

不過仍有不少人為中共和習近平護航，有網友反問「取消連任兩屆就是終身制嗎？取消連任兩屆就是終身制嗎？」、「反華份子們要哭暈在廁所了，可看見的未來中國一定更加穩定，強大。」