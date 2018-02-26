日本爆驚悚殺人案 山區雪堆發現19歲少女頭顱

〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌市近日傳出兇殺案，有2名男子涉嫌殺害一名19歲少女，警方24日在岩見澤市山區的雪堆中，發現死者的頭顱和毛髮。
綜合日媒報導，去年12月15日，被害者三好邑璃離家未歸，家人21日向警方報案，警方懷疑2名31歲、從事餐飲業的神智慶與長谷川剛拓涉嫌殺害少女，調查後一人坦承棄屍，警方在岩見澤市山區發現少女頭顱，並持續搜索殘肢。
報導指出，死者生前曾去過嫌犯經營的餐廳，與嫌犯熟識，詳細情況警方持續調查中。
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〔即時新聞／綜合報導〕日本北海道札幌市近日傳出兇殺案，有2名男子涉嫌殺害一名19歲少女，警方24日在岩見澤市山區的雪堆中，發現死者的頭顱和毛髮。
綜合日媒報導，去年12月15日，被害者三好邑璃離家未歸，家人21日向警方報案，警方懷疑2名31歲、從事餐飲業的神智慶與長谷川剛拓涉嫌殺害少女，調查後一人坦承棄屍，警方在岩見澤市山區發現少女頭顱，並持續搜索殘肢。
報導指出，死者生前曾去過嫌犯經營的餐廳，與嫌犯熟識，詳細情況警方持續調查中。
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