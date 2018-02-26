習近平「稱帝」 被預測最快今年就會成真

外媒預測，習近平修憲成無任期限制，最快在今年就會實現。（歐新社）

2018-02-26 07:02

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央委員會發出預告，將在今天起舉行的中共十九大三中全會中提案，刪除憲法中國家主席與副主席的「不得連任多於兩屆」的規定，政壇人士分析，這是為國家主席習近平在2022年後連任掃除障礙，如果成真，習近平的任期將無限期，被評為「習皇」，而他的登基時間，最快今年就會實現，最晚不會超過明年。

中共十九大三中會從今天起三天（2月26日~28日）在北京舉行，昨天下午，官媒《新華社》釋出中央委員會擬提案修憲的訊息，立即引發全球矚目，多位評論者以「稱帝」來形容習近平此大動作的作為。

《德國之聲》報導引述自由學者章立凡及部分分析人士的觀察預估，「最遲在2019年的十三屆全國人大二次會議上將審議憲法修正案，…不排除今年十三屆全國人大一次會議就通過憲法修正案的可能性」。

根據媒體報導，此次十九大三中全會召開時間，已經是打破以往在下半年才召開的慣例，使得未來十三屆人大會的召開時間，是否再度「打破慣例」也受到矚目。

十九大三中全會議題，除了修憲之外，也將討論數項中央新機構的建置、各項重要人事案、經濟政策等；意即，習近平很可能在三中全會就已掌握人大等重要人事，對他未來的延長執政時間一事，取得絕對主導權。