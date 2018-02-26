巴布亞紐幾內亞7.5強震 目前並未傳出傷亡

〔中央社〕美國地質調查所（USGS）表示，巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）南高地省（Southern Highlands）今天清晨發生規模7.5強震。目前並未傳出人員傷亡或是財產損失。
震央在巴布亞紐幾內亞主島中心附近，距離首都摩斯比港（Port Moresby）大約560公里。強震發生在當地時間清晨3時45分左右。
太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，這次強震發生後，並無引發海嘯的危險。
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〔中央社〕美國地質調查所（USGS）表示，巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）南高地省（Southern Highlands）今天清晨發生規模7.5強震。目前並未傳出人員傷亡或是財產損失。
震央在巴布亞紐幾內亞主島中心附近，距離首都摩斯比港（Port Moresby）大約560公里。強震發生在當地時間清晨3時45分左右。
太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示，這次強震發生後，並無引發海嘯的危險。