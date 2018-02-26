北韓願意對話 白宮：繼續向北韓施壓

2018-02-26 02:36

〔中央社〕北韓表態願意和美國對話後，白宮今天表示，迫使北韓放棄核武計畫的經濟制裁必須持續進行。

路透社報導，白宮發布聲明表示：「我們將會觀察，平壤今天宣稱願意進行雙邊對話，是否代表邁向非核化的第一步。」

聲明中說：「在此同時，美國和全球必須持續明確主張，北韓的核武和飛彈計畫是死路一條。」

北韓勞動黨副委員長兼統戰部部長金英哲，25日與南韓總統文在寅會晤時表示，北韓有足夠意願促成平壤與華盛頓間的雙邊對話，也認為南北韓關係應與北韓美國關係同步發展。