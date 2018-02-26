陸修憲回毛時代 美學者：中共內部缺自信

2018-02-26 00:54

〔中央社〕中共打算刪除憲法對國家主席任期規定，形同為中國國家主席習近平終生任職鋪路，對此，美國前國防部副助理部長鄧志強認為，這顯示中共內部面對內部情勢的艱難，缺乏自信。

鄧志強（Abraham Denmark）是前總統歐巴馬時代主管亞太事務的副助理部長，目前擔任華府智庫威爾遜中心（Woodrow Wilson Center）亞洲計畫主任，他今天在個人推特上指出，對於中共將修憲取消國家主席任期制的消息，他「毫不意外」。

他還認為，這除了是鞏固習近平的個人權力，也反映中共菁英認為中國經濟與社會將面臨艱困時期，而中共內部對管控這一低迷情況，其實缺乏自信心。

事實上，中共19大召開前，中國共產黨將取消國家主席任期制的消息，就已流傳多時；19大召開後，形同確認習近平時代「沒有接班人」的訊號。

中共官方選在今年全國兩會（全國人大與政協會議）前釋放修憲取消「國家主席任期制」，形同為習近平「無任期限制」、終生擔任國家主席「法制化」，這很難不讓人聯想到中共第一代領導人毛澤東。

受毛澤東時期個人崇拜、獨裁統治迫害的前中共領導人鄧小平主政後，推動中共高層領導人的「集體領導」體制，為避免受派系政治之害，還有不成文的「隔代指定接班」。

鄧小平逝世後接班的江澤民基於權宜，創出「67歲續任、68歲退休」的「七上八下」規矩，然而，習近平以個人意志，選擇推翻鄧小平路線，對西方觀察家而言，這很難不和「獨裁專政」與「帝制」劃上等號。

華盛頓郵報形容，目前情勢看來，中共很可能通過這項修憲提案，對中國來說，這改變中國的政治發展軌跡，對習近平個人而言，則是確保他成為自毛澤東建政統治中國以來最有權勢的中國領導人。

美國研究機構經濟評議會（The Conference Board）中國中心駐北京總監布蘭契特（Jude Blanchette）指出，中國選擇前蘇聯的發展路線是「不幸的」，這顯示中共無法解決政治繼承制度議題，對世界的潛在影響巨大。（編輯：林治平）