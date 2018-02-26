花10英鎊買刮刮樂中400萬英鎊 跨性別司機臉部大改造

梅莉莎花費3000英鎊施打肉毒桿菌、植入臉頰、眼部、嘴唇填充物，讓原本「火雞皮」般的皮膚狀況更有女人味。（圖擷取自每日郵報）

2018-02-26 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕英國1名跨性別計程車司機，在2017年12月以10元英鎊（約新台幣408元）購買刮刮樂，幸運獲得400萬英鎊（約新台幣1億6350萬元）彩金，她目前使用3000英鎊（約新台幣16萬3505元）整形，讓自己的外表煥然一新。

根據《每日郵報》報導，梅莉莎．艾德（Melissa Ede）當時每天要工作15小時，2017年12月在赫爾（Hull）的加油站加完柴油後，僅剩下10元英鎊，她很猶豫該購買香菸還是刮刮樂，但梅莉莎當時想贏得100英鎊來度過耶誕新年，因此購買刮刮樂。

梅莉莎沒想到自己會贏得400萬英鎊的大獎，決定用這筆錢讓自己57歲的外表煥然一新，因此花費3000英鎊解決下顎骨周圍皮膚鬆弛的狀況，並施打肉毒桿菌，且讓醫生在臉頰、眼部、嘴唇植入填充物，她形容自己原本的皮膚狀況如同「火雞皮」，但現在更有女人味。

梅莉莎還想利用這筆獎金，將自己的鼻子與牙齒進行整頓，2018年1月，梅莉莎透露想要藉由參加真人秀節目與出版自傳，講述自己7年前成為跨性別者的經歷，寫一本關於她「非凡生活」的書，讓自己的財富能增加到1000萬英鎊（約新台幣4億元）。