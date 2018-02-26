「習近平會做一輩子皇帝」 學者：21世紀毛澤東

2018-02-26 00:18

〔即時新聞／綜合報導〕中國修憲在即，中國共產黨25日公布修憲建議，包括刪除中國國家主席任期的規定。專家分析，這意味中國像前蘇聯一樣無法解決制度化接班問題，有學者認為，習近平「會做一輩子皇帝，變成21世紀毛澤東」。

《法新社》報導，鄧小平時代建立的集體領導模式已被習近平逐步削弱。《華盛頓郵報》指出，美國經濟評議會（The Conference Board）在北京的中國政治專家布蘭契特（Jude Blanchette）說，「多年來，一直傳聞習近平想在任期結束後繼續執政，現在我們有了直接證據。」這意味中國就像前蘇聯一樣，無法解決制度化接班問題，這對世界可能影響甚巨。

香港中文大學政治學教授林和立告訴外媒，「我想他會做一輩子皇帝，變成21世紀毛澤東。」「這項新的發展可能非常危險，因為毛澤東為何一錯再錯，原因就在於當時中國是他在唱獨角戲。對習近平而言，他說的話就是法律，制衡已不復存在。」

林和立指出，刪除任期限制理論上的正當性，在於中國需要有願景、有能力的領導人，引領國家完成數十年的偉業。「但話又說回來，那恐怕正是跟毛澤東沒有兩樣的自大狂。他自認適合做一輩子皇帝。」

不過，《路透》也指出，中共總書記的地位比國家主席崇高。習近平也有可能獲任某種黨職，讓他想掌權多久，就掌權多久。

《新華社》發布的中共中央委員會「關於修改憲法部分內容的建議」，列出21項建議，包括在中國憲法序言新增習近平新時代中國特色社會主義思想，並建議刪除國家主席「不得連任多於兩屆」的規定。