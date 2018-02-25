美國男子隊勇奪冬奧冰壺首金 《辛普森》8年前神預測

美國男子冰壺代表隊擊敗瑞典，勇奪隊史冰壺首金。（歐新社）

2018-02-25 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕美國男子冰壺代表隊，昨（24）日以10比7擊敗瑞典，並勇奪美國在冬奧有史以來的第1面冰壺金牌。令人驚訝的是，美國動畫《辛普森家庭》則在8年前預言美國奪金，再度掀起網路熱議。

美國冰壺代表隊奪金創下歷史，引起美媒爭相報導，有眼尖的網友分享《辛普森家庭》早在8年前神預測此結果，儘管卡通內容為參加2010年溫哥華冬季奧運會，但許多網友對卡通內容與現實世界雷同「美國隊不被看好，卻擊敗對手」，紛紛感到驚訝而瘋傳。

該集為2010年2月14日播映，劇情內容描述主角夫妻荷馬（Homer）、美枝（Marge），及喜金捏（Seymour Skinner）與其母親，四人組成冰壺混合隊伍，代表美國參加2010年的溫哥華冬季奧運會，最後他們勇奪冠軍。

先前《辛普森家庭》曾預言迪士尼併購福斯、川普當選美國總統、女神卡卡超級盃中場秀的表演橋段等神預測，這次再度預測成功，引起網友們嘖嘖稱奇，直呼：「不愧是擁有預言能力的神級卡通！」

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