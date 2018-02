美國男子隊勇奪冬奧冰壺首金 《辛普森》8年前神預測

2018-02-25 19:00

〔即時新聞/綜合報導〕美國男子冰壺代表隊,昨(24)日以10比7擊敗瑞典,並勇奪美國在冬奧有史以來的第1面冰壺金牌。令人驚訝的是,美國動畫《辛普森家庭》則在8年前預言美國奪金,再度掀起網路熱議。

美國冰壺代表隊奪金創下歷史,引起美媒爭相報導,有眼尖的網友分享《辛普森家庭》早在8年前神預測此結果,儘管卡通內容為參加2010年溫哥華冬季奧運會,但許多網友對卡通內容與現實世界雷同「美國隊不被看好,卻擊敗對手」,紛紛感到驚訝而瘋傳。

該集為2010年2月14日播映,劇情內容描述主角夫妻荷馬(Homer)、美枝(Marge),及喜金捏(Seymour Skinner)與其母親,四人組成冰壺混合隊伍,代表美國參加2010年的溫哥華冬季奧運會,最後他們勇奪冠軍。

先前《辛普森家庭》曾預言迪士尼併購福斯、川普當選美國總統、女神卡卡超級盃中場秀的表演橋段等神預測,這次再度預測成功,引起網友們嘖嘖稱奇,直呼:「不愧是擁有預言能力的神級卡通!」

相關連結

No one could have predicted that the US would win curling gold, right? Actually, the Simpsons did in a February 14, 2010 episode. They beat Sweden, who the US happened to beat to win gold today (H/T @dansnierson) pic.twitter.com/0gkhycQ3xF