伊凡卡、桑德斯的拖鞋差很大 南韓差別待遇...

美國總統川普女兒、第一千金伊凡卡（Ivanka Trump，左）出訪南韓，韓國第一夫人金正淑（右）特別為她準備大紅喜氣繡花拖鞋，讓她在晚宴穿上，似乎正向伊凡卡說明韓國入室脫鞋的習慣。（歐新社）

2018-02-25 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普女兒、第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）出訪南韓平昌冬奧，地主在晚宴時讓她穿上大紅喜氣繡花拖鞋，但白宮發言人桑德斯（Sarah Sanders）只有普通拖鞋可以穿，一眼看出南韓對兩人有差別待遇。

據《韓國時報》報導，南韓總統文在寅23日宴請伊凡卡一行人，由於韓國有入室脫鞋的習慣，文在寅妻子金正淑特別準備紅色繡花拖鞋給伊凡卡。而且這個拖鞋大有來歷，鞋面是用紅色綢緞製成，再用金絲繡上花朵圖案，全都由金正淑親自選擇布料並設計。

金正淑在晚宴上詢問伊凡卡拖鞋是否穿得還合意，伊凡卡笑稱「我很喜歡，謝謝。」金正淑便把大紅喜氣繡花拖鞋送給伊凡卡，當作給客人的驚喜禮物。

《華盛頓郵報》東京辦公室主任費菲爾德（Anna Fifield）在推特表示，相對而言，白宮發言人桑德斯只有普通的標準拖鞋可以穿，並透露在韓國要脫掉鞋子穿上拖鞋，才能走到室內。