英11歲女童遭哥哥強暴懷孕 走出陰影獲得新生

2018-02-25 16:59

〔即時新聞／綜合報導〕英國24歲女子泰瑞莎（Tressa Middleton），在11歲那年被16歲的胞兄傑森（Jason Middleton）強暴懷孕，並在12歲時誕下一女，成為英國最年輕媽媽。她的女兒在兩歲時被迫讓外人領養，泰瑞莎近年來在31歲男友達倫·楊（Darren Young）的陪伴下走出陰影，還生下了第二個女兒。

據《鏡報》報導， 泰瑞莎的母親不僅酗酒還嗑藥，沒有健全的家庭環境，她7歲時就被親哥哥傑森性虐，4年後傑森強姦她並讓她懷孕。泰瑞莎12歲生下孩子，14歲時將事情內幕告訴社福人員，因此小孩被帶給他人收養，哥哥則在2009年被判入獄4年。

失去了女兒的泰瑞莎，在2011年尋求海洛因的慰藉，直到她遇到達倫·楊才慢慢走了出來，於2012年再度懷孕，但這次流產了，3天後她那41歲的母親也因肺炎病逝。同時失去孩子和媽媽讓泰瑞莎悲痛不已，幸好她還有達倫·楊可以依靠。

兩人在去年10月6日迎來愛的結晶、小女兒亞瑞安娜（Arihanna）。未來，泰瑞莎會告訴亞瑞安娜她有一個大姐姐，如果有一天兩個女兒能夠見面，她希望她們能夠一起歡笑。目前泰瑞莎只想讓亞瑞安娜有一個正常的童年，讓她知道自己是被愛的和安全的。

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