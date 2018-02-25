北韓神秘金庫耗盡？韓議員：金正恩將在10月敗光祖產

南韓一位國會議員日前表示，如果國際社會繼續制裁北韓，北韓領導人金正恩可能在今年10月就會花光所有外匯收入。（法新社）

2018-02-25 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕南韓一位國會議員日前表示，如果國際社會繼續制裁北韓，北韓領導人金正恩可能在今年10月就會花光所有外匯收入。

《韓聯社》報導，南韓自由韓國黨（Liberty Korea Party）議員康碩昊（音譯，Kang Seok-ho）表示，收到了一份情報部門的分析報告，若國際持續以目前的施壓力度制裁北韓，平壤當局大約在今年10月就會花光所有外匯收入。

不過康碩昊並未說明此報告來自哪個單位，也並未證實是否來自南韓國家情報局，僅說這是他與情報單位討論後做出的評估，他建議，「到了那個時候（10月），我們政府應進一步加強與國際社會合作制裁北韓。」並呼籲文在寅政府應派一名特使前往北韓，推動北韓與美國恢復會談。

另外根據自由亞洲電台在1月的報導，有2名中國消息人士指出，金正恩過度由於執意發展核武及導彈項目，以及大筆投資滿足虛榮心的項目，例如馬息嶺滑雪場等，金正恩的金庫已快耗盡。

其中一名中國人士表示，因金正恩的過度浪費，其父金正日留給他的資金「已所剩不多了」。該人士補充，北韓過去的6次核試驗，有4次是金正恩政權進行的，他數次聽到北韓神秘金褲「39號辦公室」資金不足的問題。

報導指出，「39號辦公室」透過各種非法管道，例如偽造貨幣、生產毒品、國際詐欺等，每年為朝鮮領導高層賺進5億至10億美元的祕密資金。