驚悚！吸毒幻聽「獻出雙眼」上天堂 她自挖雙眼失明

穆特亞特（見圖）染上吸毒惡習，幻聽到有人要她挖出自己雙眼，導致雙眼失明。（圖擷自http://people.com）

2018-02-25 11:18

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名20多歲女子穆特亞特（Kaylee Muthart）染上吸毒惡習，最近她吸食冰毒後出現幻聽現象，感覺有人要她「獻出雙眼」，在不清醒狀況下突然放聲尖叫，隨即挖出自己雙眼，導致雙眼失明。

綜合外媒報導，穆特亞特本月6日吸毒後藥效發作，在教堂外突然尖叫，隨後徒手挖出一顆眼珠，眾人發現後立刻上前阻止，不料她在醫護人員來到前，再挖出另一顆眼球。

醫師表示，由於穆特亞特吸食的冰毒混有雜質，導致她發生幻聽現象，有聲音要她「奉獻雙眼」才能上天堂。穆特亞特現已雙眼失明，已裝上義眼預防傷口受細菌感染及維持臉部結構。

穆特亞特家人表示，去年有人向穆特亞特提供混有冰毒的大麻，她在不知情的狀況下首次吸食冰毒。穆特亞特母親湯普金斯（Katy Tompkins）表示，女兒事發前幾天才稱要前往戒毒中心，可惜現在為時已晚。

不過湯普金斯表示，女兒已記取教訓，現在只希望透過自己的遭遇，警告大家千萬別吸毒，「這次事件很可怕，但我仍然很感恩上帝，放過她的命。」