真子公主婚禮延期有內幕！ 皇室被爆要未婚夫「自願退婚」

真子公主已和小室圭在去年9月訂婚，但在本月6日，宮內廳宣布結婚儀式將延至2020年舉行。（路透）

2018-02-25 10:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本天皇明仁的長孫女、真子公主，原本將在今年秋天和大學同學小室圭結婚，但本月6日宮內廳卻宣布結婚儀式將延至2020年舉行，如今又有週刊爆料「延期」其實只是兩人體面分手的藉口，之後皇室會要求小室圭「自願退婚」。

真子公主已和小室圭在去年9月訂婚，但在本月6日，宮內廳宣布結婚儀式將延至2020年舉行。真子公主的聲明中指出，和小室在準備婚事的過程中，發現在今秋結婚的話太趕了，決定等皇室辦完天皇交接的大事後再結婚。

外界認為，宮內廳突然宣布推遲婚事，很可能和小室圭母親佳代爆出的醜聞有關，佳代感情生活複雜，又爆出有債務問題，日前被週刊報導一系列的醜聞。不過宮內廳官員加地隆治否認謠言，強調結婚延遲和週刊報導無關。

日本《週刊現代》報導，「延期」其實只是兩人體面分手的藉口，等到明年日皇明仁退位時，皇室就會要求男方自願退婚，政府消息人士指出，兩人實際上已經分手。

報導指出，小室圭家中醜聞爆發後，真子的父親文仁親王曾和小室圭見了6次面，一開始他稱不知道母親欠債，直到1月底週刊揭發小室圭早知母親借錢不還，他才坦承說謊，這讓文仁親王沒辦法接受，宮內廳甚至形容這是「婚姻詐騙」。宮內廳打算等明仁退位後，再安排兩人正式分手，準備讓男方自願退婚。