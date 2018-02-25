霸凌隊友惹火全國！韓女選手奪銀牌卻下跪磕頭道歉...

金寶凜賽後痛哭，並進行跪地大禮，為了前幾天的團體賽搞內鬨道歉。（法新社）

2018-02-25 09:13

〔即時新聞／綜合報導〕南韓平昌冬奧競速滑冰昨天進行最終集體出發賽，日本選手高木菜那摘下金牌，日前爆出霸凌隊友的南韓地主選手金寶凜（音譯，Kim Bo-Reum）則拿下銀牌，賽後她疑似不敵壓力，情緒當場崩潰，痛哭行跪地大禮，為了前幾天的團體賽搞內鬨道歉。

日前冬奧速滑女子500公尺八強賽，南韓隊僅獲第7名，金寶凜當時和另名選手朴鎮媛（音譯，Park Ji-Woo）公開指責隊友盧善英（音譯，Noh Seon-Yeong），批評盧善英無法跟上導致輸掉比賽，此舉動引發南韓人民的公憤，要求國家隊開除金、朴的國手資格。

綜合外媒報導，昨天競速滑冰進行最終集體出發賽，金寶凜雖然奪下銀牌，不過她並未露出喜悅笑容，反而在場上下跪磕頭，乞求國人原諒。後來她也公開表示，「一來是父母在場，二來是對全國民感到抱歉。」

至於在全南韓人憤怒下仍奪下銀牌，金寶凜表示希望能透過這樣的行動為自己的言行向全國道歉，「除了抱歉還是抱歉。」拿下金牌的日本選手高木菜那則稱讚，「她（金寶凜）是一位很好的選手，為她祝福。」