中共十九大三中全會將開 北京又風聲鶴唳

中共十九大三中全會將開，北京又陷入風聲鶴唳之中。（路透）

2018-02-25 07:35

〔即時新聞／綜合報導〕中共第十九屆中央委員會第三次全體會議將從明天起，在北京舉行三天（26~28日），整個北京又陷入「風聲鶴唳」的緊張氣氛中，包括郵件、快遞包裹等都要5關詳檢，以防爆裂物或化學攻擊等，據報導，會議重點包括決定經濟政策、新設監察委等機構、全國政協領導人選等。

綜合媒體報導，此次會議是中共十九大後最重要的一次全中會，之前的一中及二中都沒有具體的新政策及新人事案提出，很可能都延到在此次會議中提出，對於北京維安，也進入最後的嚴密階段，中共中央發給各級郵局要有過5關才能寄到收件人手中，包括要嚴格執行收寄驗視、過機安檢、實名收寄3項制度，以圍堵違禁品，並在寄往重點部位的郵件、快件在投遞前，要進行2次安檢，重點就是要確保萬無一失。

明天開始的會議，是中共40年來最早一次召開的三中全會，打破以往開會時間的慣例，被認為是習近平刻意打破慣例，從以往的下半年召開提前到第一季就開議。

據中媒報導，這次會議主題中，預定新設國家層級的新機構，包括「設立國有自然資源資產管理和自然生態監管機構」「組建退役軍人管理保障機構」，另將組建「國家監察委與中紀委合署辦公」，特別受到關切，其職權橫跨「黨和國家」，不過，組織到其職能和運作方法都將在機構改革方案中確定。