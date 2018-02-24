女性新擇偶標準曝光 這些條件比高富帥更重要

很多人在找伴侶時會訂下標準，過去許多女生常要求理想對象要「高富帥」，現在要求已經逐漸放寬。（情境照）

2018-02-24 15:09

〔即時新聞／綜合報導〕很多人在找伴侶時會訂下標準，過去許多女生常要求理想對象要「高富帥」。不過日本調查卻發現，現在的女性明白這些條件太困難，因此擇偶時對這方面的要求漸漸放寬。

綜合報導指出，日本網站《news.nicovideo.jp》文章中提到一項新調查，顯示在日本女性最新擇偶條件中，男性的身高、收入和外貌不再是女生選對象時的首要。在女性擇偶條件排行位居前3名的分別是「會幫忙分擔家事、照顧孩子的人」、「不會有外遇，只對自己好的人」以及「努力工作的人」。

雖然排行榜中仍可見對男生外貌、收入的要求，不過日本女性在擇偶時會將「說話幽默的人」、「節儉、懂得控制家庭開銷的人」以及「在優良企業工作、收入穩定的人」排在收入高、顏值高的男人前面。

日本女性最新擇偶條件排行：

1. 會幫忙分擔家事、照顧孩子的人（53.7%）

2. 不會有外遇，只對自己好的人（42.1%）

3. 努力工作的人（32.2%）

4. 說話幽默的人（27.6%）

5. 節儉、懂得控制家庭開銷的人（24.8%）

6. 在優良企業工作、收入穩定的人（23.0%）

7. 高收入的人（16.4%）

8. 長得帥的型男（15.7%）