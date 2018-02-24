清潔婦醫院「臥底」近30年 終與失散兒團圓落淚相擁

2018-02-24 14:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國西安一名57歲婦人張彩霞，29年前與5歲小兒子丁丁失散後，便在醫院「臥底」當清潔人員，試圖在絡繹不絕的人潮中尋找愛子，並持續近30年。所幸皇天不負苦心人，母子倆日前終於團圓了！

《華商網》報導，29年前，因公公生病，張彩霞帶著丁丁前往探視，並暫居在公婆家，沒想到丁丁卻趁她洗衣服時，跑得不見蹤影，許久遍尋不著，每天以淚洗面的張婦不放棄，心想兒子失蹤地點附近有間大醫院，人來人往應該可以獲得最多消息，便入院做清潔工。

報導指出，近30年來，張彩霞除在醫院打聽愛兒下落，還拜託親友協尋、發放傳單、在報紙與電台刊登尋人啟事。院內一名高姓護士長不捨地說，張婦不僅天天都在等丁丁，還怕自己一閒下來就哭，便拚命幹活克制欲望。

報導提到，所幸老天有眼，終於被張婦努力不懈、從黑髮人找到長出泛白煩惱絲的奮戰精神所打動，決定送上一份大禮。今年初，張婦接獲警方來電，告知一名住在河南新鄉、34歲李姓男子，可能就是她的兒子丁丁，建議雙方去驗DNA。兩次比對結果均顯示，張彩霞與李男確實具有親子關係，張婦丈夫、大兒子張陝通等人，代替身體不適的張婦前往認親。

報導引述，雙方見面後，張陝通便打開手機讓媽媽與弟弟視訊。張陝通透露，母親見到弟弟說的第一句話是「媽媽把你弄丟了，是媽媽對不起你」，弟弟聞訊不說話，默默跟著鏡頭裡的媽媽一同落淚；直至昨天，張婦才終於見到丁丁本人，直接撲上去抱住對方放聲大哭，嘴裡不停唸著「對不起」，還摸摸、緊握兒子的手，接著替他擦眼淚，畫面令人鼻酸。

報導指出，李男（即丁丁）當年走丟後，被一名60多歲男子帶去市集販賣，並誆稱家中人口太多養不起，養母不疑有他，花了2300元人民幣（約新台幣1萬607元）將人買回家收養，而丁丁目前也已成家立業。