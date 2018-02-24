嗆南韓狗肉文化 冬奧荷蘭選手被罵到道歉

平昌冬奧的荷蘭短道競速滑冰選手布洛克胡伊森（Jan Blokhuijsen，左），在賽後記者會希望南韓更好地對待狗狗。（路透）

2018-02-24 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕參加南韓平昌冬奧的荷蘭短道競速滑冰選手布洛克胡伊森（Jan Blokhuijsen），在男子團體追逐賽和隊友一起獲得銅牌，他在賽後記者會時說出「請這個國家更好地對待狗狗」，遭到韓國各界撻伐，讓他不得不公開道歉。

據《韓國時報》報導，布洛克胡伊森說完這句話後，引發不少南韓人的怒火，批評這是種族歧視，而且對韓國的文化一無所知。有人呼籲國際奧委會應該對種族主義言論做出懲罰，還有網友敦請南韓政府提出申訴，並指出現在大多數的韓國年輕人都不會吃狗肉，但這畢竟是當地的習俗。

事情愈演愈烈後，布洛克胡伊森在推特上發表道歉聲明，當中寫著：「我想向南韓人道歉，我不打算侮辱你和你的國家，我關心動物的福利，我希望我們一起讓韓國成為一個更好的地方，感謝南韓在平昌冬奧的盛情款待。」

荷蘭領隊貝爾（Jeroen Bijl）對此爭議也出面道歉，強調自己和他帶領的運動員都尊重韓國的文化。與此同時，南韓內部也對吃狗肉與否爭論不休，動物權利組織譴責吃狗肉的暴行，而另一群人則堅稱這種傳統就像吃牛肉或豬肉，不應該受到那麼多批評。