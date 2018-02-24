這包沾醬曾喊到一包44萬...麥當勞要重新推出啦！

風靡全美的四川辣醬將於26日，在美國各地麥當勞重新推出。（圖擷取自麥當勞推特）

2018-02-24 10:29

〔即時新聞／綜合報導〕美國麥當勞的「四川辣醬」去年10月以限店限量方式推出後，僅花一天就被搶購一空。近日麥當勞宣布，「四川辣醬」將於下週一（26日），在美國各地麥當勞強勢回歸。

這款讓全美民眾瘋狂的四川辣醬，最初是在1998年，配合電影「花木蘭」推出的季節限定商品。在2017年的當紅動畫《瑞克和莫蒂》（Rick and Morty）中，又重新出現四川辣醬，勾起許多民眾的回憶，要求麥當勞再度推出四川辣醬。

隨著醬汁爆紅，還有網友在eBay拍賣1998年「原版」的四川辣醬，便以1萬4700美元成交（約新台幣44萬1000元），甚至颳起一股陳年四川辣醬的網拍風潮。因應消費者熱烈要求，美國麥當勞於去年10月，以限量方式推出四川醬，卻造成大批民眾都沒買到醬，在各地分店門口當街怒吼「我們要醬！」（We want sauce）。

近日美國麥當勞官方透過「我們要醬」網站，聲明四川辣醬將於26日在美國各地的麥當勞重出江湖，強調這次共準備了2千萬份的沾醬，並持續供應，希望能滿足饕客的需求和期待。

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