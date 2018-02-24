未能阻止槍擊案 川普嗆：佛州校警是「懦夫」

當時一名佩槍的校警彼得森（Scott Peterson），在佛州校園槍擊案發生時呆站校舍外，始終沒有進入校舍救援師生，美國總統川普批評他是一名「懦夫」。（法新社）

2018-02-24 06:57

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）14日發生大規模校園槍擊事件，造成17名師生罹難。當時一名佩槍的校警彼得森（Scott Peterson），在槍擊案發生時呆站校舍外，始終沒有進入校舍救援師生，美國總統川普批評他是一名「懦夫」。

綜合媒體報導，川普23日上午在前往保守派行動大會（CPAC）前，在白宮對媒體表示，當時情況危急，受過專業訓練的校警應該要進入校舍有所作為，但他卻沒有勇氣進入救援，「他是一名懦夫」，也許是因為在巨大壓力下無法應變，這對警察來說是一件非常震驚的事。川普說，「不管如何，這名校警沒有盡到職責，這一點是無庸置疑的。」

川普再次於CPAC重申「武裝教師」的理念，他表示，如果讓教師擁有持槍的能力，就可以讓他們保護心愛的學生，「我寧願讓一個愛學生的人來捍衛他們，而不是讓一個外面的陌生人來守護。」

佛州校園槍擊案事發當時，19歲的槍手克魯茲（Nikolas Cruz）在開第一槍後約90秒，校警彼得森（Scott Peterson）趕至事發地12號樓西側外，但卻只站在校舍外超過4分鐘，始終沒有進入校舍，這場槍擊事件約持續6分鐘。該名校警遭到停職後，已經自行辭職。