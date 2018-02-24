聖戰士攻擊擄逾百少女 奈國總統：國家災難

2018-02-24 03:00

〔中央社〕奈及利亞失蹤少女的父母親今天表示，伊斯蘭基本教義派組織博科聖地（Boko Haram）攻擊一所學校後，有超過100名女孩失蹤，奈國總統布哈里說，這是「國家災難」。

繼聖戰士攻擊尤比州（Yobe）達普奇鎮（Dapchi）5天後，布哈里（Muhammadu Buhari）發表聲明指出：「這是國家災難。我們對此感到遺憾。」

新成立的父母親協會主席曼索（Bashir Manzo）告訴法新社：「我們第一步是彙整全面性失蹤女孩的名單。到目前為止，我們彙整的名字達到105人。」