加拿大總理獲莫迪熊抱 兩人支持航行自由

2018-02-24 00:46

〔中央社〕因印度錫克教徒分離主義問題而被認為在訪問印度時遭冷遇的加拿大總理杜魯道，今天終於獲得印度總理莫迪熊抱，雙方會面後並發表共同聲明，支持印太地區航行與飛越自由。

已訪問印度6天，且在明天就要離開印度的杜魯道（Justin Trudeau)，昨天緊急取消被印度視為是錫克教徒分離主義恐怖分子的晚宴邀請函，且連日來穿著印度傳統服裝亮相後，今天在新德里的一個正式歡迎招待會上終於見到莫迪，且獲得莫迪對待他國領袖的知名「莫迪熊抱」待遇，以顯現雙方的親密。

雙方在舉行會談後，簽署合作協議且發表共同聲明，除重申印度與加拿大的「安全與發展夥伴關係」外，也強調雙方將加強在經濟貿易、潔淨能源、氣候變遷、海洋、太空、民用核能等領域合作，且透過國家安全局級對話制度化和定期召開外長戰略對話來擴大安全合作，共同打擊恐怖主義。

談到恐怖主義，莫迪雖未點名錫克教徒分離主義分子，但在與杜魯道會面後強調，那些試圖分化社會和促進分裂主義的人應該沒有空間，「我們不會容忍那些挑戰我們國家統一和完整的人」。

在聯合聲明中，兩國領袖也重申整個印度洋太平洋（印太）地區合法商業及航行與飛越自由的重要性，且支持透過透明地發展基礎設施及使用負責任的債務融資等方法，來強化區域連通性，同時確保尊重領土和主權完整及法治和環境。

印度不滿中國「一帶一路」旗艦計畫「中巴經濟走廊」通過印度主張擁有主權的巴基斯坦控制克什米爾，且曾在中國擴大在南海填海造礁部署軍事設施後宣布支持區域航行與飛越自由，上述聲明內容被認為針對中國而來。

此外，聯合聲明也談到阿富汗和北韓核武問題，兩人在聲明中呼籲北韓應恪守國際義務與承諾，且呼籲所有國家嚴格執行聯合國安全理事會決議。

加拿大總理杜魯道是在17日率包括國防部長薩簡（Harjit Sajjan）等多名重要官員和家人訪問印度，但因薩簡等人同情印度錫克教徒分離主義，莫迪並未到機場接機，只派較低層官員前往，被印度和加拿大媒體認為杜魯道遭印度冷遇。

印度錫克教徒分離主義曾在印度引發多次流血衝突，許多錫克教徒在衝突中遭到殺害，因而有許多印度錫克教徒移民加拿大，讓加拿大現在約有近47萬名錫克教徒，占加國人口約1.4%。

杜魯道曾笑言他內閣的錫克教徒比莫迪政府還多，並支持錫克教徒權益，被媒體認為是杜魯道訪問印度遭冷遇的原因，但印、加兩國官方都否認冷遇杜魯道觀點，指符合外交慣例。