美宣布對北韓最大制裁名單 台灣人張永源上榜

川普政府今天宣布美國針對北韓進行的最大規模制裁案，全球制裁名單包括台灣人張永源，總共有27家貨運和貿易公司，28艘船及1位外籍人士上榜。（路透）

2018-02-24 06:07

〔駐美特派員曹郁芬／華府23日報導〕川普政府今天宣布美國針對北韓進行的最大規模制裁案，全球制裁名單包括台灣人張永源，總共有27家貨運和貿易公司，28艘船及1位外籍人士上榜。張永源是唯一列入制裁名單的個人。

川普政府的資深官員說，這波制裁主要是要阻斷北韓的海上貨運及貿易的船隻運作，阻止北韓石油和煤礦在公海的運送，進一步孤立北韓。

白宮今天上午由3名資深官員在電話簡報會上說明這項重大措施。第一位資深官員說，這批制裁共有56名對象，分佈在北韓、中國、新加坡、台灣、香港、馬紹爾群島、坦桑尼亞、巴拿馬和科摩羅等地。

這位官員表示，被制裁的對象違反了聯合國的決議案，財政部與美國國務院、海巡署已共同向全球發出貨運警示通知，讓全球知道違反美國及聯合國制裁決議案有嚴重後果。

官員說，美國藉此正在壓縮北韓用以發展核武和飛彈的資金來源，川普總統已經很明確地告知全球的公司，如果要資助北韓就不可能跟美國做生意。這是一個國際合作的努力，美國與夥盟及夥伴會確認大家都採取類似的步驟，以達到北韓永久去除核武的目標。

第二位資深官員說，這是美國對北韓施加最大壓力策略的一環，是美國跨部會的努力以阻斷、嚇阻北韓的貨運與貿易。自從聯合國去年通過三個重要制裁決議案後，北韓主要的經貿活動都已中斷，美國會持續改善執行的效率，不達目的不會終止。而且美國不是單獨行動，日本與南韓和美國有非常密切的合作。

根據財政部公布的制裁名單，1957年出生的張永源在內湖的地址以及中華民國護照號碼都被美國政府列入通報全球的貨運警示通知中。台灣上榜的還有在馬紹爾群島註冊的金利旺國際有限公司（音譯，Kingly Won International）。

屬於華人公司的還有在香港的長安海連技術有限公司、鴻祥海運（香港）有限公司、華信船務（香港）有限公司、利百船務有限公司、沈忠國際海運有限公司、上海東風船運公司（音譯）、威海船運公司（音譯）。