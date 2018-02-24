伊朗女脫頭巾上街抗議 竟遭警察從配電箱上推落

2018-02-24 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗一名女子上街頭抗議女性外出時必須戴頭巾的規定，竟遭一名警察從配電箱上強硬推下，引發現場群眾嘩然。

中東國家伊朗多年來實施性別隔離政策，法律硬性規定，婦女必須配著頭巾（hijab）、禁止露出頭髮，雖然近年來社會風氣逐漸開放，開始有女性公開脫下頭巾示威，但警方仍會強硬執法，自去年以來，已有許多伊朗女子因上街示威被捕。

外媒報導指出，近日網路又流傳一段影片，內容是又有一名伊朗女子在德黑蘭繁忙的街頭，高舉著頭巾站上配電箱，抗議女性外出時必須戴頭巾的規定，當時現場有2名警察要求她下來，她反問警察自己犯了什麼罪，警察回應稱「擾亂公共秩序」，現場聚集群眾聽了開始鼓譟。後來其中一名警察竟爬上配電箱，硬是將這名女子從配電箱上推下去，引發圍觀群眾不滿，現場有人直呼：「人權何在？」

看到影片的網友也紛紛表示「伊朗執法人員穿制服公然違法是我們的問題。」、「在革命街推這位女性下來的警察，竟然和負責確保我們選舉安全和可行性的是同一個人。」伊朗著名人權律師索托德（Nasrin Sotoudeh）也寫道，這名警察違法，因為「男人沒有這樣對待女性的權利」。

相關影片請見：

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The moment that brutal agents of the Iranian regime throws the girl to the ground.#GirlsOfRevolutionStreet#IranProtests pic.twitter.com/m8EqOR83VS — mahsti25 （@mahsti25metana1） February 22, 2018

VIDEO: Who’s he protecting? A police man proudly pushes down a woman peacefully protesting against the compulsory hijab in #Iran. #GirlsOfRevolutionStreet pic.twitter.com/BSgOnFMv9w — IranHumanRights.org （@ICHRI） February 22, 2018