不讓金與正專美！伊凡卡今抵南韓 為冬奧美國隊加油

伊凡卡（圖中）抵達南韓仁川機場時，受到眾多媒體關注，高領羊毛毛衣與格紋正裝搭配的機場時尚十分搶眼，南韓官方也以紅地毯隆重迎接。（法新社）

2018-02-23 18:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的女兒伊凡卡（Ivanka Trump），今日下午抵達南韓，展開為期4日的訪問，晚間將與南韓總統文在寅共進晚宴。在機場，伊凡卡向媒體表示，他此行的目的為鞏固美韓關係。

綜合媒體報導，伊凡卡抵達南韓仁川機場時，受到眾多媒體關注，高領羊毛毛衣與格紋正裝搭配的機場時尚十分搶眼，南韓官方也以紅地毯隆重迎接。今日晚上伊凡卡預計與南韓總統文在寅共進晚宴，24日、25日2天將會觀賞平昌冬奧美國隊的比賽，並於25日出席冬奧閉幕式。

在抵達機場時，伊凡卡向媒體表示，他這次訪韓的目的是更加鞏固美韓關係，同時也為美國隊隊員助陣，而伊凡卡此行是否會傳達其他來自美國總統川普的訊息，倍受南韓媒體關注。另外，南韓官方表示，南韓不會安排伊凡卡與北韓高官會面，避免伊凡卡被捲入兩韓間的衝突，也會極力避免伊凡卡與北韓代表陷入如同開幕式時金與正及美國副總統彭斯（Mike Pence）間的尷尬。美國官方也聲明，伊凡卡此行不會與北韓高官代表團會面。

剛離開南韓的北韓領導人金正恩胞妹金與正，成功在參與冬奧期間奪得媒體注目，伊凡卡這次到訪南韓，也被外界期待能為美國扳回一點鎂光燈的焦點。南韓當地媒體也紛紛渲染金與正與伊凡卡的相似處，相關話題熱度在南韓居高不下。