野生大象闖羅興亞難民營 2童遭踩死、30人受傷

野生大象闖入孟加拉羅興亞人難民營，造成2位孩童被踩踏致死，30人因此受傷。（法新社）

2018-02-23 16:10

〔即時新聞／綜合報導〕緬甸大規模「種族清洗」羅興亞人，逼使他們被迫奔逃至孟加拉難民營，但當地時間週四（22日），卻發生一頭野生大象誤闖難民營，踩死2名孩童，約30人受到輕重傷的慘劇，而類似事件在近期頻繁發生。

綜合外媒報導，孟加拉庫圖巴朗（Kutupalong）難民營遭野生大象闖入大鬧一番，2名孩童被大象踩踏致死，30人受傷，20幾間臨時房屋被毀。住在庫圖巴朗拍攝羅興亞人紀錄片的導演拉赫曼（Shafiur Rahman），拍下大象闖入難民營的一幕，並上傳至Twitter。

拉赫曼指出，野生象群攻擊難民營事件越來越頻繁，雖然當地官員事發後已將大象趕回森林，但每每事件發生仍造成不小的損失。

根據國際自然保護聯盟資料顯示，庫圖帕隆─巴盧卡利一帶，是野生大象主要棲地及重要的遷徙路線，但是為了提供更多的空間安頓難民，當地公部門大面積砍伐該處植被，邊境的地雷區也影響象群活動，進而導致這類慘劇不斷發生。

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