野生大象闖羅興亞難民營 2童遭踩死、30人受傷

2018-02-23 16:10

〔即時新聞/綜合報導〕緬甸大規模「種族清洗」羅興亞人,逼使他們被迫奔逃至孟加拉難民營,但當地時間週四(22日),卻發生一頭野生大象誤闖難民營,踩死2名孩童,約30人受到輕重傷的慘劇,而類似事件在近期頻繁發生。

綜合外媒報導,孟加拉庫圖巴朗(Kutupalong)難民營遭野生大象闖入大鬧一番,2名孩童被大象踩踏致死,30人受傷,20幾間臨時房屋被毀。住在庫圖巴朗拍攝羅興亞人紀錄片的導演拉赫曼(Shafiur Rahman),拍下大象闖入難民營的一幕,並上傳至Twitter。

拉赫曼指出,野生象群攻擊難民營事件越來越頻繁,雖然當地官員事發後已將大象趕回森林,但每每事件發生仍造成不小的損失。

根據國際自然保護聯盟資料顯示,庫圖帕隆─巴盧卡利一帶,是野生大象主要棲地及重要的遷徙路線,但是為了提供更多的空間安頓難民,當地公部門大面積砍伐該處植被,邊境的地雷區也影響象群活動,進而導致這類慘劇不斷發生。

Elephant in Kutupalong #Rohingya #refugee camp today. These events are becoming more frequent. pic.twitter.com/YvKg3rgdH6