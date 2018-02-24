俄國富二代買兇殺全家奪遺產 爸媽浴血詐死結局超展開

2018-02-24 00:14

〔即時新聞／綜合報導〕科技越來越發達，幾乎所有需求都可透過網路實現，包括買兇殺人！俄羅斯一名富二代為了提早得到父母龐大資產，在網路上僱用刺客暗殺父母及10歲的妹妹，但他萬萬沒有料到，這名刺客是警察假扮的，爸媽得知消息心寒不已，決定「浴血詐死」，聯合警方將不孝子送入大牢！

據《每日郵報》22日報導，今年的世界盃足球賽主辦場地之一的知名度假勝地索契（Sochi），當地有個22歲富二代嫌疑犯覬覦父母龐大財產，想要提早送他們歸西，曾數度動手腳想毒殺雙親，但都失敗告終。

富二代「凍未條」了，日前乾脆上網買兇，請專業刺客暗殺父母，還將家中平面圖畫下來，標註監視器位置，甚至告訴刺客怎麼樣避開看門犬，最後請對方將「事成照片」拍下來，確認無誤後，他就會支付換算約155萬新台幣的酬勞。

不料，這名刺客根本就是警方臥底，他將事情如實告知嫌犯父母後，兩老失望、難過至極，決定聯合警方演戲，裝扮成被割喉、亂刀捅死，拍下「滅門血案」照片，富二代則在跟假刺客「交貨」途中，被警方逮捕。

嫌疑人被捕時除了大方坦承為錢動殺機，還大吼說：「我受夠他們了，他們根本不了解我！」根據當地法律，一旦預謀買兇殺人罪成，或面臨判囚15年。《俄羅斯聯邦偵查委員會》當地時間19日，將埋伏影片放上YouTube，引起一陣討論。

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