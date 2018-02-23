巾幗不讓鬚眉！ 印度出現首名女戰鬥機駕駛

印度空軍24歲女飛行員查杜維蒂（Avani Chaturvedi）近日駕駛米格-21戰鬥機（MiG-21 Bison），完成獨自飛行30分鐘壯舉。（擷取自印度空軍推特）

2018-02-23 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕印度空軍24歲女飛行員查杜維蒂（Avani Chaturvedi）近日駕駛米格-21戰鬥機（MiG-21 Bison），完成獨自飛行30分鐘壯舉，當局22日證實，查杜維蒂是印度第一位單獨駕駛戰鬥機的女飛行員。

根據英媒《BBC》報導，查杜維蒂是在週一（19日）完成此項創舉，當時印度空軍便曾把她登機的照片發布在官方推特上，而這個消息在週四（22日）才正式公布。印度國防部官員指出，印度空軍過去一直都致力於創造「性別公平」的環境，「這次突破代表（印度空軍）朝此目標再邁進一步」。

報導指出，查杜維蒂從2016年6月起便與另外2名女性飛行員勘絲（Bhawana Kanth）、星格（Mohana Singh）共同受訓，其餘2人也將在培訓中執行與查杜維蒂相同的飛行訓練，包括戰鬥機駕駛等勤務。

2016年以前，印度軍隊中女性官士兵僅佔約2.5％，其中絕大多數的勤務均非作戰任務，與印度長期不合的鄰國巴基斯坦則有20名女性戰鬥機飛行員，據悉，巴基斯坦空軍（PAF）早在2006年便已開始將女性官兵納入作戰勤務人員之伍。