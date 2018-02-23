加拿大時尚總理穿這樣訪印 遭網笑「比寶萊塢誇張」

2018-02-23 15:48

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）以帥氣的外表聞名，時尚雜誌也盤點過杜魯道的穿衣風格，但日前杜魯道訪印時的穿著卻被評為「太誇張」、「連印度人都不這樣穿」。

綜合外電報導，加拿大總理杜魯道一家從上週17日開始7天的訪印之旅，並與沙克魯罕（Shahrukh Khan）、阿米爾罕（Aamir Khan）兩位寶萊塢明星見面。但杜魯道及其家人印度行的穿著卻引起網路與印度人熱議，有印度官員在推特上表示，杜魯道一家穿得太誇張，「印度人平常不這麼穿，即使在寶萊塢電影都不會穿這樣」。

而在杜魯道與沙克魯罕和阿米爾罕見面時，身穿華麗的金色長袍和紅褲，兩位演員卻只穿簡單的黑色襯衫和西裝。網友表示，「我不懂為何杜魯道穿得像他要去結婚一樣」、「即使是新郎服，杜魯道還是穿得太超過了」。卡爾頓大學經濟學教授德希佳（Vivek Dehejia）也評論，「我明白到印度第一天必須穿傳統服飾，但後來杜魯道真的穿得有點過頭了」。

除了被批評穿著太誇張，杜魯道的印度行也被外界認為遭印度總理莫迪（Narendra Modi）冷落，杜魯道一家抵達印度時，莫迪並沒有按慣例親自前往接機，僅派一位農業官員去接待。在杜魯道一家參訪莫迪的家鄉艾哈邁達巴德城（Ahmedabad）時，也未在推特上發表問候。