以為中頭獎砸重金請客 他事後氣到跳樓自殺

2018-02-23 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國福建1名28歲劉姓男子，平時有購買彩券習慣，他近日誤以為自己中了頭獎，高興地請客慶祝，把儲蓄花的一乾二淨外還透支信用卡，沒想到事後才發覺對錯號碼，劉男一時無法接受事實，起了跳樓輕生的念頭，幸好當地警察趕到現場後將他勸離。

根據中媒《東南早報》報導，劉男與女友范姓女子在當地一間鞋廠打工，生活並不寬裕，劉男平時就有買彩券的習慣，也花很多時間跟三五好友一起研究「彩券經」，自認就算牌一事已略有小成。

2月13日，劉男購買了1張他「精心計算」過號碼的彩券，並將其收存於租屋處的抽屜內，由於開獎時間就在春節期間內，忙於拜訪親友的劉男直到21日才想起這件事，連忙上網對獎。因彩券並不在身上，劉男遂憑記憶對獎，並信心滿滿地認為自己中了人民幣500萬元（約新台幣2300萬元）。

當晚劉男請來一票好友，到當地1間酒店大肆慶祝，不僅花光積蓄，甚至還透支信用卡，總計花了8000多元（逾新台幣3萬5千元），事後拿到彩券才發現自己記錯，原來只中獎500元（約新台幣2300元）。

面對這樣的結果，劉男一時無法接受，頓時覺得生活沒有希望，並出現輕生的念頭，他隨後跑去藥房想買安眠藥，卻因不具醫師處方而無法購得，後又想開煤氣自殺，卻仍下不了決心，最終打給女友聲稱想要跳樓自殺，女友接到電話後連忙報警。

警方趕到現場後對劉男耐心規勸，同時女友也不斷真情喊話，終於讓他改變主意，不再想尋死，整起事件才終告落幕。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980