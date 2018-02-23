冬奧將閉幕順便收笑臉？北韓官媒：已做好對美核攻準備

2018-02-23 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕南韓當局才確認北韓勞動黨副委員長兼統戰部部長金英哲，將率團出席平昌冬奧閉幕式，北韓黨報《勞動新聞》卻透露，該國軍方正在部署核彈和彈道導彈。

據日本《NHK》報導，北韓黨報《勞動新聞》今（23）發表社評透露，北韓擁有洲際彈道導彈、潛射彈道導彈和氫彈，且堅稱已對「向美國進行可能的核攻擊做好一切準備」。該社論也稱，要北韓無核化「比等待海洋枯竭更愚蠢」。

儘管北韓在冬奧前夕曾舉行閱兵，展示了北韓的新洲際彈道導彈「火星15」，北韓目前在冬奧期間一直與南韓和國際社會維持和緩的氛圍。