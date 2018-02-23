在公墓幽會！ 美納什維爾市女市長疑被保鑣拍下裸照

美國田納西州納什維爾市女市長貝瑞（Megan Barry），被控多次和保鑣弗利斯特（Robert Forrest）在當地公墓幽會。（法新社）

2018-02-23 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕真的是墓仔埔也敢去！美國田納西州納什維爾市女市長貝瑞（Megan Barry），被控多次和保鑣弗利斯特（Robert Forrest）在當地公墓幽會，男方疑似還拍下女市長的裸照。貝瑞坦承兩人的確有染，但否認在墓地約會一事，也堅稱對裸照一無所知。

據《WTVF》電視台報導，調閱公墓附近的監視影像後，發現弗利斯特用來載貝瑞的休旅車，在去年10月、12月、今年1月，都有好幾天早上的7時16分至36分左右，會停放在公墓周遭，緊接著弗利斯特和貝瑞就走到公墓後方沒有監視器的地方，經過12分鐘到24分鐘之後才會回來。

市長發言人布萊斯泰德（Sean Braisted）說，貝瑞之所以一大早出現在公墓，是因為她認為那裏可以平靜地開始一天的公務，有時候她會在附近散散步；有時則是坐在車裡處理市務，並沒有發生任何不當的行為。不過外界擔心的是，保鑣一大早出勤是要付加班費的，也許弗利斯特一邊拿著納稅人的稅金當薪水，一邊還和女市長約會。

據《福斯新聞》報導，貝瑞於1月31日承認了有這段婚外情，弗利斯特也因此辭職。另外，調查人員還找到兩人手機一共傳了260則訊息，目前已被刪除，現在正努力恢復相關資料，才能進一步釐清兩人的關係。

此外，弗利斯特手機上還發現兩張裸女的照片，但調查員並沒有透露裸女是否就是貝瑞，僅表示拍照日期是去年5月15日和10月17日，這兩天弗利斯特都是貝瑞外出時的保鑣，而且都是要付加班費的加班日。

女市長貝瑞對裸照一事回應，她完全沒有看過這些裸照，如果裡面的人物是她，那麼就是在她不知情時偷拍的，完全侵犯了她的隱私。貝瑞說，她不會因為此事而辭職，將繼續在納什維爾市執政。