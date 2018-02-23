傳中梵將簽主教協議 陳光誠斥教廷「與魔鬼立約」

2018-02-23 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國與梵蒂岡本月初傳出將簽訂主教任命協議，梵蒂岡將認可中國官派的主教，協議最快於3月簽訂。流亡美國的中國維權律師陳光誠日前發表文章批評，教廷若與中國簽訂協議，便是「與魔鬼立約」。

《自由亞洲電台》20日刊登流亡美國的中國維權律師陳光誠的投書〈梵蒂岡與魔鬼立約〉。陳光誠在文中批評，若教廷與中國簽署主教任命協議，「實屬把上帝的家出賣給了魔鬼」。陳光誠問，難道教廷「不知道在共產專制下的紅色中國，一切都必須接受中國共產黨的領導嗎？」，也指出中共奪得政權後，1951年中梵斷交「是因為黨要領導一切，包括神（在內）」。陳光誠認為，教廷若面對中國時放棄原則，「將成為天主教歷史上又一永遠無法洗去的恥辱」。

陳光誠點出梵蒂岡宗座科學院院長索隆多主教（Bishop Marcelo Sanhez Sorondo）近日「中國沒有貧民區，年輕人不吸毒」的言論，說明中國沒有貧民區是因為「中共連貧民區也不允許有」。而中國青少年不吸毒，「只是由於中共的媒體管控，沒有言論自由和新聞自由，此類事情很難在媒體看到」。

對於索隆多曾在中國的人體器官捐獻與移植大會上，稱讚中國「為全球建立根除器官販賣的最佳實踐模式」，陳稱「索隆多這種奉承實在令人噁心」，也指出中國「很多孩子在街上玩耍時被偷走或搶走，後來就被摘賣了器官...器官移植每一步都充滿技術挑戰，絕非幾個小的黑社會團伙所能進行...我們認為，是中共政權壟斷了正在進行的器官生意」。陳光誠最後表示，中國人民與西方國家已漸開始反抗中國，梵蒂岡卻「與中共魔鬼立約，不僅自取其辱，甚至會辱沒上帝之名」。

陳光誠為中國盲眼維權律師，所有法律知識為自學，曾入選美國《時代雜誌》2006年時代百大人物，於2012年流亡美國。