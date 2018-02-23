罹難學生家屬向川普怒吼 「還有多少人要死於槍下？」

波拉克（Andrew Pollack）的18歲女兒梅朵（Meadow Pollack）死於道格拉斯高中槍擊案，她當時在學校3樓身中9槍。（美聯社資料照）

2018-02-23 13:44

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）槍擊血案釀17死，引爆美國人民反槍枝暴力的怒火。美國總統川普21日接見槍擊案倖存者與受害者家屬時，1名死者家屬對川普怒吼，「還有多少學校、孩子，要死於槍下？我在這件事情解決之前，我不會闔上雙眼！」

綜合媒體報導，波拉克（Andrew Pollack）的18歲女兒梅朵（Meadow Pollack）死於道格拉斯高中槍擊案，她當時在學校3樓身中9槍。波拉克悲痛地向川普表示，「我們在這裡是因為我的女兒沒有辦法發聲，她上週被謀殺、被帶離我們身邊，美國這個國家對不起我們的孩子。」

波拉克說，「還有多少學校、孩子要被槍擊？我很憤怒，因為我再也見不到我的女兒，現在我只能到墳墓看我的孩子。在發生過一次校園槍擊案後，就應該解決這個問題，在機場我們不能拿一瓶水上飛機，但我們卻讓『野獸』進入校園、射殺我們的孩子，這必須被修正！我希望這種事情能夠到此為止，在這件事被修正前我不會闔眼，總統先生，請修正好它（槍枝管制）！」

川普提出一些防範槍隻攻擊的想法，包括讓教師們武裝配槍，但川普的這項解決方案，遭受到道格拉斯高中倖存學生批評。該名學生認為，老師是教學者，不是武裝保全，給教師槍枝並非校園安全的解答之道。

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