公安部文件外流 證實西藏大昭寺「主殿燃燒一小時」

火災發生後，網路上瘋傳大昭寺主殿金頂燃燒畫面，但這些影片隨後遭到刪除，官方更稱起火點僅在小殿，並未波及主殿。（擷取自《星島日報》）

2018-02-23 11:16

〔即時新聞／綜合報導〕中國西藏首府拉薩市的藏傳佛教至尊聖地大昭寺，17日下午驚傳火災，當局立即封鎖網路消息，並稱火勢僅波及小殿、「已迅速撲滅」，引發外界質疑。如今有一份官方資料揭露，當時確是主殿金頂失火，熊熊火勢更持續了一個多小時才被撲滅。

根據《星島日報》報導，火災發生後，網路上第一時間瘋傳大昭寺主殿金頂遭火焰吞噬畫面，但隨著中國官方封鎖消息，部分影片及文章紛紛遭下架，隨之而來的便是「火勢迅速撲滅」、「秩序正常」、「並未波及主殿」等「河蟹用語」，引發國際社會質疑。

西藏活佛珠桑格當晚透過「微博」澄清，稱起火點位於大昭寺後院一處小殿，強調主殿並未受波及，而中共西藏官媒《西藏日報》隔日頭條更對此重大火災隻字未提，網路上流傳金頂陷入火海的影片也紛紛被刪除。

然而，一份由中國公安部消防局發出，標題為「吸取西藏拉薩大昭寺火災教訓，切實加強宗教寺廟場所火災防控工作」的文件，昨日在某大學官網刊出，其中意外透露「起火部位位於大昭寺主殿、金頂，火災原因及損失正在核查」，明顯與官方早先的說法大相逕庭。

該篇文章更指，火勢在一小時後才被撲滅，「過火面積約50平方米，無人員傷亡」，據推測，本次火災造成的損失不小，專家因而斷言，這把無名火加上中國當局的處置，恐讓長年受迫的藏人不滿情緒愈形加劇。