川普前競選總幹事 涉嫌洗錢、逃稅8.7億

川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort，右）、副總幹事蓋茨（Rick Gates，左），兩人涉嫌洗錢、逃稅3000萬美元（約新台幣8.7億元）。（法新社資料照）

2018-02-23 10:48

〔即時新聞／綜合報導〕美國「通俄門」最新進展，調查該案的特別檢查官穆勒（Robert Mueller），今天再對川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）、副總幹事蓋茨（Rick Gates）提出新指控，兩人涉嫌洗錢、逃稅3000萬美元（約新台幣8.7億元）。

綜合媒體報導，22日穆勒辦公室公布32頁的起訴書顯示，曼納福特和蓋茨兩人曾為親俄的烏克蘭前總統亞努科維奇（Viktor Yanukovych）和其政黨進行遊說工作，期間賺取數千萬美元收入。

曼納福特在蓋茨的幫助下，2006至2015年報稅時將這些收入稱作是海外離岸公司的貸款，在從未申報的情況下轉至美國帳戶。起訴書稱，兩人利用這些收入購買美國房地產、裝修房屋、奢侈品、支付貸款和小孩學費，「過著奢華的生活」。

起訴書提到，兩人的離岸帳戶涉及總金額高達7500萬美元（約新台幣21.9億元），曼納福特在蓋茨的協助下，涉嫌洗錢的金額為3000萬美元，在報稅時提供國稅局錯誤的訊息。蓋茨則在報稅時向國稅局隱瞞約300萬美元的收入。