富二代買兇殺全家判死 行刑前爸爸這麼做保他一命

巴特（右）的父親懷提克（左）選擇原諒兒子，多年來用盡辦法為他奔走求情。（法新社）

2018-02-23 12:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州38歲男子巴特（Bart Whitaker）15年前為謀奪家產，竟狠心買兇槍殺全家，母親與弟弟當場死亡，父親和他則中彈倖存，事後巴特遭判死刑，原訂於22日晚間執行，但由於父親這些年來積極為他求情，巴特在行刑前半小時終獲改判終身監禁，不得假釋。

綜合外媒報導，巴特出身富裕家庭，父親懷提克（Kent Whitaker）是企業高層主管，在巴特就學期間買給他多輛名車、一棟豪宅，還供應他私立大學的高額學費，然而巴特卻不知足，不僅拿了學費不註冊，甚至還花錢聘雇殺手，欲謀殺全家並詐領巨額保險金。

2003年12月10日，巴特謊稱通過畢業考欲外出用餐慶祝，將全家人誘騙出門，這時他聘僱的殺手趁機潛藏家中，待一家人返家後即開槍射擊，欲將現場布置成一樁搶劫殺人案。巴特的母親與19歲弟弟傷勢過重，當場死亡，父親則胸腔中彈身受重傷，而巴特為避嫌疑，還讓兇嫌對手臂開槍以求逼真。

紙包不住火，隨著警方深入調查，該案諸多疑點紛紛被指出，巴特隨後在2007年被控買兇殺害全家遭判死刑，纏訟多年後訂於今年2月22日晚間執行。

然而，倖存槍下的懷提克最終選擇原諒犯下滔天大罪的兒子，在過去這些年內為他奔走求情，用盡一切方法希望讓巴特獲減刑。他說，亡妻與巴特的弟弟若還活著，都不會樂見巴特被處決，更稱兒子若接受死刑，會加劇自己的痛苦。

對此，德州受理本案赦免請求的委員會，日前一致投下贊成票，通過該案的赦免請求，而德州州長也在行刑前半小時發布赦免令，巴特就此逃過一死，改服終身監禁不得假釋。

得知此消息後，巴特直呼感謝，表示「為父親向司法表達謝意」，他說，「任何加諸在我身上的懲罰都是公正的，但我爸爸沒有犯錯，不應再受懲罰」。