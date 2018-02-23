美校園大屠殺 佩槍校警竟呆站校舍外4分鐘

布羅瓦郡（Broward County）警長伊茲瑞爾（Scott Israel）和美國總統川普。（法新社資料照）

2018-02-23 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州道格拉斯高中（Marjory Stoneman Douglas High School）14日發生校園槍擊血案，造成17名師生罹難。當地警長表示，一名佩槍的校警趕至槍擊案現場時，竟然呆站校舍外4分鐘，未能及時衝入搶救師生，該名校警遭到停職後，已經自行辭職。

綜合媒體報導，布羅瓦郡（Broward County）警長伊茲瑞爾（Scott Israel）表示，從監視器的畫面顯示，19歲的槍手克魯茲（Nikolas Cruz）在開第一槍後約90秒後，校警彼得森（Scott Peterson）趕至事發地12號樓西側外，但卻只站在校舍外超過4分鐘，始終沒有進入校舍，這場槍擊事件約持續6分鐘。

伊茲瑞爾認為，校警應該要進入校舍，找到槍手並將他擊斃，校警當下的處置方式讓他感到相當震驚、無言以對。

彼得森事後遭到停職停薪處分，22日自動辭去警察職務。對於彼得森是否會遭到刑事控訴，伊茲瑞爾未做出回應，且他表示不會公布當時的監視影像，將視檢方的起訴而定。