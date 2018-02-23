冬奧美國隊上陣 北韓正妹忍不住拍手嚇傻隊友...

北韓啦啦隊替自己國家拍手加油。（圖擷取自YouTube）

2018-02-23 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕南韓平昌冬奧接近尾聲，其中到場加油的北韓美女啦啦隊，這段期間受到各界關注，她們在場邊整齊的集體加油動作影片，也引起網路瘋傳，日前日本媒體捕捉到一幕畫面，正當美國隊出場時，北韓啦啦隊員們一號表情相當嚴肅，其中有一名隊員卻忍不住拍手加油，讓一旁隊友看傻，趕緊制止。

這段「北朝鮮の美女応援団」影片中，14日雙人冰舞項目登場，北韓啦啦隊也到場替北韓隊加油，北韓隊上場時，她們就熱情揮舞旗幟，拍手鼓掌；換其他國家隊上場，啦啦隊員們就是一號表情擺臭臉。美國隊出場時，北韓正妹們全面無表情，這時卻有一名隊員突然燦笑，忍不住替美國隊拍手，只見身旁的隊員立刻用手肘頂她暗示，拍手的女隊員還露出一頭霧水的表情。

不少網友看到這一幕，忍不住替拍手的北韓正妹擔心，認為「她回國會很危險」、「可能會被處刑」。

北韓隊上場，啦啦隊就歡聲雷動。（圖擷取自YouTube）

美國登場時，一名北韓啦啦隊員忍不住拍手。（圖擷取自YouTube）