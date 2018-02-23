川普無視爭議 力推教師佩槍遏校園槍擊

2018-02-23 05:00

〔中央社〕美國總統川普今天強調，他希望受過訓練的教師能在校隱密佩槍，以遏止可能進入校園行凶的槍手犯案。他並表示，最近曾和全國步槍協會（NRA）討論這個引發嚴重爭議的構想。

路透社報導，由於佛羅里達州上周發生重大校園槍擊事件，造成慘重傷亡，川普今天就校園安全問題與州與地方官員舉行一小時會議，他並未支持強制學校進行槍手入侵校園演習的建議，也不太贊同在學校派駐更多武裝警衛的構想。

川普又說，他希望探討重新開放遭關閉精神疾病院所的意見，他也認為應該檢視兒童所看電影太過暴力的問題。他認為佛州校園槍擊案的凶嫌精神有問題。

法新社報導，川普今晨即狂發推文，強力捍衛他提出的教師佩槍想法。他宣稱學校「沒有槍枝」會吸引槍手大開殺戒，因此加緊大力鼓吹引發重大爭議的讓教師佩槍構想。

他昨天會晤上周佛羅里達州派克蘭市（Parkland）校園槍擊案的生還者時提出這個構想，遭到教師工會與兩黨國會議員強力反對。

他不肯死心，在推文中說：「教師和教練若受過良好訓練，對槍枝很內行，將可在警察抵達前迅即解決這個問題。這是很大的嚇阻力量。」

他又說：「『沒有槍枝』的學校會吸引壞人。（學校有槍，）攻擊就會終止。」

川普堅稱，他不是主張要美國每位老師都佩槍，只有「受過軍事或特殊訓練」的老師。他表示，這約占老師中的20%，也就是約70萬教育人員。

他也重申支持全國步槍協會那些「美國的偉大愛國者」。這個最大槍枝遊說團體的執行長拉皮耶（Wayne LaPierre）今天呼應川普主張讓教師佩槍的建議，並且抨擊那些批評全國步槍協會的人，指控他們利用佛州校園槍擊事件17死的慘案進行「可恥政治操作」。