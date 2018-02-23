3D虛擬實境 科學家重現墨西哥巨大水下洞穴

墨西哥尤加丹半島沿岸一處巨大水下洞穴，已由科學家透過3D虛擬實境技術重現。（法新社）

2018-02-23 00:31

〔中央社〕科學家7年前在墨西哥尤加丹半島沿岸一處巨大水下洞穴中，發現目前已知最古老的美洲人類骨骼。此洞穴已由科學家透過3D虛擬實境技術重現，全球科學家不久可進入一探究竟。

法新社和Channels Television報導，科學家2011年在尤加丹半島（Yucatan Peninsula）沿岸一處名為「黑洞」的巨大水下洞穴中，發現一名年輕女孩的骨骼，科學家將她命名為「奈雅」（Naia），她生存的年代距今超過1萬3000年。

「黑洞」內並且發現更新世（Pleistocene）晚期動物殘骸化石42具，其中包括劍齒虎。全球科學家為此垂涎不已。

墨西哥國家人類學和歷史學協會將「黑洞」的確切地點保密，以防遭到掠奪。

人類學家、洞穴專家、考古學家和攝影家協力打造虛擬實境版的「黑洞」，初步成果21日晚間由考古學家納瓦（Alberto Nava）介紹給世人。他在2007年率先發現「黑洞」。

「黑洞」是更大水下洞穴的一部分，據信是全世界最大的水下洞穴網絡。此一水下洞穴網絡上月披露。

納瓦談到墨西哥昆塔納羅州（Quintana Roo）沿岸的鐘狀「黑洞」時表示：「有朝一日，我將呈現完整的複製品。」