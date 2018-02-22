花蓮震災 日本「日華懇」議員再捐善款

日本超黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」新任會長古屋圭司（右2），帶領10位國會議員捐贈花蓮賑災善款。（記者林翠儀攝）

2018-02-22 18:49

〔駐日特派員林翠儀／東京22日報導〕日本超黨派國會議員組成的「日華議員懇談會」新任會長、自民黨眾議員古屋圭司，21日帶領包括首相安倍晉三胞弟岸信夫在內的10名國會議拜訪我駐日代表處，並捐出100萬日圓（約合新台幣27.5萬元）花蓮賑災善款，駐日代表謝長廷代表接受。

謝長廷感謝日華懇議員們在國會開會的忙碌時期特地前來代表處送暖，他回贈了古屋一幅名為「如鷹展翅」的工藝品，由於古屋預定在下月正式就任日華懇會長，這項寓意深遠的回禮讓他十分驚喜，表示將掛在辦公室裡。

古屋致詞時表示，上任日華懇會長後的第一件工作，就是對花蓮震災致意，對於台灣民眾在311大震和熊本大震時給予日本溫暖的支援讓人非常感謝。古屋表示，花蓮地震隔天他立即透過代表處向受災者表達慰問之意，接著安倍也以首相名義致函蔡英文總統，並以書法寫下「台灣加油」，愈是在這種患難的時候愈能感受到彼此的信賴的關係，他還透露，這次日本專家帶去花蓮的最精密探測器，是由東京消防廳開發，第一次使用是在921大地震時。

21日到訪的日華懇議員，除了古屋之外，還有前眾院副議長衛藤征士郎、前參院副議長山東昭子、前外務副大臣岸信夫、眾議員笠浩史、眾議員金子恭之、眾議員木原稔、參議員水落敏榮、參議員榛葉賀津也、眾議員富田茂之、眾議員西銘恒三郎。古屋表示，日華懇目前成員有270名，做為賑災的100萬圓現金是由議員會費撥用。