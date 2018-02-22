日本虛擬貨幣交易所又出包！600兆比特幣免費送客戶

日本近期頻傳虛擬貨幣交易所出包，虛擬貨幣的安全性引發外界疑慮。（彭博）

2018-02-22 19:00

〔即時新聞／綜合報導〕名列日本最大虛擬貨幣交易所之一的Coincheck在1月時才傳出遭駭客入侵，高達4億美元（約新台幣116億元）的大量虛擬貨幣遭駭走，近日在大阪Tech Bureau Corp營運的交易所Zaif又驚傳系統出包，高達2200兆日圓（約新台幣600兆元）的比特幣（Bitcoin）竟一度被客戶「免費取得」，事後交易所察覺後才趕緊宣告，當天不需付出任何花費就取得加密貨幣的交易都屬無效。

《朝日新聞》報導指出，16日下午5時40分Zaif發生系統錯誤，直至5時58分才被察覺，在整整18分鐘內客戶不需任何花費就可取得加密貨幣，其中至少有1位買家「投機取巧」，獲得總價高達2200兆日圓的比特幣，並試圖再度於Zaif轉賣兌現。不過據獲得大量比特幣的民眾表示，原本一開始看到比特幣售價0圓時也覺得不可置信，姑且一試沒想到竟意外成功，但在想大量轉賣時，就立刻收到Zaif的通知信件。

Tech Bureau Corp於20日也對外宣布，16日當天任何以零日圓進行的加密貨幣交易皆為無效，並表示已經修正客戶的餘額。該交易所的系統是在16日當晚7時34分才恢復正常。目前日本金融廳正針對該交易所進行調查，了解內部系統運作和貿易行為的安全。