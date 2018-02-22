敍利亞空襲叛軍地區 少年向世界分享家園慘況

2018-02-22 19:09

〔即時新聞／綜合報導〕敘利亞近期內戰猛烈，其中以反抗軍為首的東古塔區（Eastern Ghouta）最為嚴重，造成數百人傷亡。1名15歲少年納吉姆 （Muhammad Najem）透過社群網站分享敘利亞內戰的情況，每天過著槍林彈雨的生活，不僅面對家園、社區被空襲，甚至朋友、家人被殺的情景，引起國際關注。

綜合媒體報導，納吉姆住在首都大馬士革郊區的東古塔區，該區自2012年起由反抗軍控制，敘利亞總統巴夏爾（Bashar al-Assad）政府希望奪回此地。由於連年戰亂，東古塔地區約有40萬人面臨嚴重的糧食和醫藥短缺危機。

據敍利亞反對組織敍利亞人權觀察社（Syrian Observatory for Human Rights）指出，本周，俄羅斯支持的敘利亞政府均空襲、轟炸東古塔區2天，造成當地至少250人死亡，其中平民死傷慘重，包括58名兒童。

納吉姆有感於國家的內亂，他希望藉由拍攝敘利亞內戰的震撼景象，傳遞更多資訊給外界看看敘利亞正在發生的事情。他表示，「人人都應該知道敍利亞發生的一切。我希望繼續求學，我希望長大後成為記者」。

他曾在片段中說明東古塔區的慘況，「東古塔區每天都有小孩子在巴沙爾政權的空襲中死亡」；他也曾感概朋友的離世「昨天，我還和朋友玩樂。今天，我的朋友和家人被1架戰機殺死，而且被埋在瓦礫堆中」。

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  • 納吉姆透過網路分享，敘利亞東古塔區戰地情況。圖為納吉姆在拍攝途中，遇到背景遠處發生爆炸聲響。（圖截自納吉姆推特）

    納吉姆透過網路分享，敘利亞東古塔區戰地情況。圖為納吉姆在拍攝途中，遇到背景遠處發生爆炸聲響。（圖截自納吉姆推特）

  • 納吉姆與朋友的日常。（圖截自納吉姆推特）

    納吉姆與朋友的日常。（圖截自納吉姆推特）

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