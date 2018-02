敍利亞空襲叛軍地區 少年向世界分享家園慘況

2018-02-22 19:09

〔即時新聞/綜合報導〕敘利亞近期內戰猛烈,其中以反抗軍為首的東古塔區(Eastern Ghouta)最為嚴重,造成數百人傷亡。1名15歲少年納吉姆 (Muhammad Najem)透過社群網站分享敘利亞內戰的情況,每天過著槍林彈雨的生活,不僅面對家園、社區被空襲,甚至朋友、家人被殺的情景,引起國際關注。

綜合媒體報導,納吉姆住在首都大馬士革郊區的東古塔區,該區自2012年起由反抗軍控制,敘利亞總統巴夏爾(Bashar al-Assad)政府希望奪回此地。由於連年戰亂,東古塔地區約有40萬人面臨嚴重的糧食和醫藥短缺危機。

據敍利亞反對組織敍利亞人權觀察社(Syrian Observatory for Human Rights)指出,本周,俄羅斯支持的敘利亞政府均空襲、轟炸東古塔區2天,造成當地至少250人死亡,其中平民死傷慘重,包括58名兒童。

納吉姆有感於國家的內亂,他希望藉由拍攝敘利亞內戰的震撼景象,傳遞更多資訊給外界看看敘利亞正在發生的事情。他表示,「人人都應該知道敍利亞發生的一切。我希望繼續求學,我希望長大後成為記者」。

他曾在片段中說明東古塔區的慘況,「東古塔區每天都有小孩子在巴沙爾政權的空襲中死亡」;他也曾感概朋友的離世「昨天,我還和朋友玩樂。今天,我的朋友和家人被1架戰機殺死,而且被埋在瓦礫堆中」。

My friend's house was completely destroyed. He and his family were killed under the rubble of their house today after Russian aircraft hit several missiles near my house. We were playing together and today he left and left me alone without him.????????https://t.co/nWkm6iwPDx pic.twitter.com/Ct7hcq9OOX