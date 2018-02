美學生擬罷課抗議槍枝管制太鬆 校方嗆處分「停學3天」被罵翻

德州休士頓一所公立學校威脅學生,如果參與罷課抗議槍枝管制,將遭到停學3天的處分,引起非議後該學校即將爭議言論刪除。圖為在美國白宮前示威抗議的學生。(資料照,法新社)

2018-02-22 18:41

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州(Florida)先前發生的校園槍擊事件,引起全美各地學生號召罷課抗議,堪稱全美槍枝管制最鬆散的德州(Texas)也不例外。但德州休士頓一所公立學校卻威脅學生,如果參與抗議將遭到停學3天的處分,引起非議後,校方已刪除爭議言論。

綜合媒體報導,美國德州休士頓的尼德維爾獨立校區(Needville Independent School District)在校區的臉書(Facebook)專頁上刊出公開信表示,「如果學生選擇參與抗議,將面臨停學3日的處分,且必須自負隨之而來的後果」,並指出學生應該為自己的選擇負責,無論有多少學生參與抗議,校方都會一一處分。

對此美國「媽媽反槍行動聯盟」(Moms Demand Action for Gun Sense in America)控訴,校方這麼做是在製造恐慌,且校園槍擊遠比罷課抗議恐怖得多,他們無法相信校方竟然選擇威脅學生,而不是與學生合作。威脅停學的言論在引起外界批評後,校方最終將爭議文章從臉書專頁撤下。

為了向政府施壓收緊槍械管制,並且悼念歷年來許多無辜死於槍械暴力的受害者們,「March For Our Lives」和「The Network for Public Education」等團體將於3月24日召集全美大罷課,德州也有學生響應。