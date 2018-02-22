美學生擬罷課抗議槍枝管制太鬆 校方嗆處分「停學3天」被罵翻

德州休士頓一所公立學校威脅學生，如果參與罷課抗議槍枝管制，將遭到停學3天的處分，引起非議後該學校即將爭議言論刪除。圖為在美國白宮前示威抗議的學生。（資料照，法新社）

2018-02-22 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州（Florida）先前發生的校園槍擊事件，引起全美各地學生號召罷課抗議，堪稱全美槍枝管制最鬆散的德州（Texas）也不例外。但德州休士頓一所公立學校卻威脅學生，如果參與抗議將遭到停學3天的處分，引起非議後，校方已刪除爭議言論。

綜合媒體報導，美國德州休士頓的尼德維爾獨立校區（Needville Independent School District）在校區的臉書（Facebook）專頁上刊出公開信表示，「如果學生選擇參與抗議，將面臨停學3日的處分，且必須自負隨之而來的後果」，並指出學生應該為自己的選擇負責，無論有多少學生參與抗議，校方都會一一處分。

對此美國「媽媽反槍行動聯盟」（Moms Demand Action for Gun Sense in America）控訴，校方這麼做是在製造恐慌，且校園槍擊遠比罷課抗議恐怖得多，他們無法相信校方竟然選擇威脅學生，而不是與學生合作。威脅停學的言論在引起外界批評後，校方最終將爭議文章從臉書專頁撤下。

為了向政府施壓收緊槍械管制，並且悼念歷年來許多無辜死於槍械暴力的受害者們，「March For Our Lives」和「The Network for Public Education」等團體將於3月24日召集全美大罷課，德州也有學生響應。