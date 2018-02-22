4米大蟒蛇現身火車亂竄 一秒就被2人「淡定逮捕」

大蟒蛇突暴走亂竄，嚇得乘客驚惶走避。（合成照，擷取自推特）

2018-02-22 17:09

〔即時新聞／綜合報導〕火車上有蛇！印尼昨晚一班開往首都雅加達的火車上，竟出現1條4公尺長的大蟒蛇，嚇壞不少旅客，不過下一秒就有2名民眾上前將蟒蛇「輕鬆制服」，全程乾淨俐落，讓這場乘車驚魂記迅速落幕。

根據印尼媒體《雅加達椰子網》報導，事件發生在昨天晚上，1條全長超過4公尺，約人臂粗的蟒蛇突然出現在行進中的火車上，由於牠不安分地四處遊移，不少旅客驚惶走避，正當群眾即將陷入恐慌之際，有2名男性乘客挺身而出，只見2人分執頭尾迅速將蟒蛇制服，前後不過數秒鐘時間，就把可能引發的危機輕易化解。

印尼國營鐵路公司發言人科馬魯丁（Agus Komarudin）隨後證實了這起事件，並為此事對乘客造成的不便致歉。由於這條蟒蛇在印尼被列為保育類動物，科馬魯丁懷疑有乘客將蟒蛇攜帶上車，但目前尚未有民眾出面承認。

科馬魯丁指出，由於火車系統並未裝設X光機，無法偵測活體動物在走私行動中被違法攜帶上車，不過國營鐵路公司也承諾，將針對此類狀況加以討論，研議在各大火車站裝設X光機器，並佐以相關配套，以杜絕這類情事再度發生。

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