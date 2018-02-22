批孔子學院「洗腦機構」 網友白宮請願要求關閉

2018-02-22 17:28

〔即時新聞／綜合報導〕美國白宮請願網站上出現要求「關閉美國境內的孔子學院」的

請願活動，請願書聲稱，中國政府「使用孔子學院監視學生，破壞美國的言論自由」，且「企圖洗腦美國人」。

據《美國之音》報導，美國白宮請願網站上20日出現一要求「關閉美國境內孔子學院」的請願活動。該請願列出三項聲明：

1.中國政府使用孔子學院監視學生，破壞美國的言論自由。只要有中國學生批評中國政府，他們在中國的家人便會受到威脅。

2.孔子學院利用學生，為中國政權收集情報。

3.孔子學院向我們（美國）的年輕人傳授扭曲的中國文化，中國政府不僅從嬰兒開始洗腦中國人，更試圖洗腦美國人，這種狀況無法接受。

該請願至3月22日結束，連署目標為10萬人，目前聯署人數為851人。《美國之音》舉出，美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio）曾稱，人們已經發現「中國政府積極利用孔子學院，影響國外學術機構，和對中國歷史與現行政策的批評」；香港專欄作家、中國問題評論員劉銳紹受訪表示，「孔子學院有關習近平的內容逐漸增多，所以美國警惕...未來中國可能藉此向外輸出保守的思想」。澳洲的家長近年也開始擔心，當地的孔子學院可能向澳洲學童植入中國政府的意識型態。

孔子學院由中華人民共和國教育部管理，設立目的為「向世界推廣漢語，增進世界各國對中國的了解」。全球第一所孔子學院於2004年在南韓首爾成立，但2009年於芝加哥大學設立孔子學院時，遭該校174名教授聯名反對。